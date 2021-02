Devojka poginula u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, povređene dve osobe

RTS pre 41 minuta

Jedna osoba je poginula a dve su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se oko jedan sat posle ponoći dogodila u Adranskoj ulici u Kraljevu, saopšteno je iz MUP-a.

Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog vozila "BMV", beogradske registracije, M. J. (1984) iz Kraljeva usled neprilagođene brzine sleteo s puta i prevrnuo se na krov. U nesreći je poginula dvadesetpetogodišnja Beograđanka, dok su ostala dva putnika zadobila povrede, jedan lakše, a drugi teške. Vozač M. J. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog osnova sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i on će, uz krivičnu