Sneg, ali gde?

B92 pre 33 minuta | Tanjug

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na istoku pretežno sunčano.

U planinskim predelima jugozapadne Srbije tokom jutra oblačno, ponegde uz mogućnost provejavanja slabog snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do četiri stepena, najviša dnevna od devet do 13, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do tri, najvisa dnevna oko 11