Zlatni globus: Saša Baron Koen dobio nagradu, pa ismevao organizatore

Drama „Zemlja nomada" i satira „Borat 2" veliki su pobednici Zlatnih globusa.

Ovog puta, bila je to pretežno virtuelna ceremonija, održana uporedo u Los Anđelesu i Njujorku, a obeležili su je pandemijski uslovi i pozivi na veću raznovrsnost.

Kloi Džao, rediteljka rođena u Kini, osvojila je nagradu za najbolju režiju za „Zemlju nomada" (Nomadland) - dramu o vlasnicima kuća na točkovima u Americi pogođenoj recesijom.

Džao je prva rediteljka azijskog porekla i tek druga žena uopšte koja je osvojila Zlatni globus u toj kategoriji.

Prva je bila Barbra Strejsend 1983. godine.

„Bilo je krajnje vreme", regovala je Barba Strejsend, čestitajući Kloi na nagradi.

Autor filma „Borat 2" Saša Baron Koen proglašen je za najboljeg glumca u kategoriji komedija, dok je Andra Dej osvojila nagradu za najbolju glumicu za ulogu pevačice Bili Holidej u filmu „Sjedinjene Države protiv Bili Holidej."

Britanska drama o kraljevskoj porodici „Kruna", komedija Schitt's Creek i TV serija „Damin gambit" osvojili su glavne nagrade u televizijskim kategorijama.

Ema Korin, koja glumi mladu princezu Dajanu, Džoš O'Konor, koji je glumio princa Čarlsa, i Džilijen Anderson, koja je tumačila Margaret Tačer u Netfliksovoj seriji o britanskoj kraljevskoj porodici, takođe su dobili nagrade pobednici.

Netfliksova drama „Menk" reditelja Dejvida Finčera, priča o scenaristi filma „Građanin Kejn", bila je veliki favorit sa šest nominacija, ali nije osvojila nijednu od nagrada.

Nastavak izuzetno uspešnog Borata iz 2006. godine, proglašen je najboljim filmom u kategoriji mjuzikla i komedija.

„Hvala potpuno belačkom holivudskom Udruženju stranih novinara (HFPA)", rekao je Saša Baron Koen, aludirajući na nedavno saznanje da organizacija koja stoji iza Globusa nema nijednog tamnoputog člana afričkog porekla među 87 članova.

Koen se dodatno našalio na račun organizatora pošto je proglašen za najboljeg glumca u kategoriji mjuzikl i komedija za isti film.

„Čekajte, Donald Tramp (doskorašnji američki predsednik) osporava rezultat. Tvrdi da je glasalo mnogo mrtvih, što je vrlo nepristojno reći o HFPA", našalio se.

Zvezda „Crnog pantera" Čedvik Bouzman, za koga se nije znalo da boluje od raka i čija je smrt u 44. godini šokirala njegove obožavatelje, posthumno je nagrađen za najboljeg glumca za poslednju ulogu u drami o džezu „Crna zadnjica Ma Rejni".

Britanski glumci Danijel Kaluja i Džon Bojega i animirani film „Duša" bili su među pobednicima po izboru članova holivudskog Udruženja stranih novinara (HFPA), koje je kritikovano zato što

Džejn Fonda, sedmostruka dobitnica Zlatnih globusa, primila je nagradu „Sesil B. Demil" za životno delo, dok je Norman Lir za svoju dugogodišnju televizijsku karijeru dobio nagradu nazvanu po legendarnoj Kerol Burnet.

Za najbolji strani film izabran je južnokorejski „Minari".

Reagovanja

„Hvala svima koji ste omogućili da radim ono što volim", rekao je Džao.

„Zaljubila sam se u snimanje filmova i pričanje priča, jer nam je to dalo priliku da se zajedno smejemo i plačemo, učimo jedni od drugih i imamo više saosećanja jedni prema drugima", dodala je

Azijati širom sveta bili su presrećni zbog nagrade Kloi Džao.

Mnogi su je na društvenim mrežama pohvalili kao „ogromnu inspiraciju za mlade azijske devojke", dodajući da je to „pobeda za sve žene sveta".

Ove godine se prvi put dogodilo i da je više od jedne žene ušlo u uži izbor za nagradu za najboljeg reditelja - Redžina King i Emeralda Fenel takođe su bile u trci.

Njena pobeda proslavljena je i na kineskoj veb lokaciji Veibo.

U polufiktivnom ostvarenju Zemlja nomada , koji je nagrađen i u kategoriji najbolja drama, Frensis Mekdormand glumi ženu po imenu Fern koja putuje po Americi kao savremeni nomad.

Bio je to treći dugometražni igrani film 38-godišnje redetiteljke, posle Pesme koje su me naučila braća (Songs My Brothers Taught Me) i Jahač (The Rider).

Rediteljka rođena u Pekingu, koji sada živi u SAD, nedavno je režirala predstojeći Marvelov film The Eternals.

Džao nije bila jedini Azijat koja je ostvarila veliku pobedu.

„Minari", poluautobiografska priča reditelja Lija Ajzaka Čunga o korejsko-američkoj porodici, pobedio je u kategoriji za najbolji film na stranom jeziku.

Na snimku koji je objavio Zlatni globus vide se kako Lijeva ćerka čvrsto grli oca tokom ceremonije proglašenja, govoreći: „Molila sam se, molila sam se!".

Danijel Kaluja osvojio je nagradu za najbolju sporednu ulogu za nastup u filmovima Juda i Crni mesija.Zvezda u filmu glumi američkog aktivistu Freda Hemptona, predsedavajućeg stranke Crni panter na kojeg je izvršen atentat 1969. kada je imao 21 godinu.

„Nadam se da će generacije posle ovoga moći da vide kako se sjajno borio, govorio i voleo", rekao je Kaluja dok mu je uručivana nagrada.

„Naučio me je o samom sebi, naterao me da rastem kao čovek i to cenim svim srcem."

Džon Bojega proglašen je za najboljeg sporednog glumca u mini seriji za ulogu u u BBC-jevom programu Stiva Mekvina pod nazivom Small Axe (Mala sekira).

„U šoku sam. Nosim donji deo trenerke i udobno mi je, ali ovo je uzbudljivo", našalio se Bojega dok je prihvatao nagradu od kuće.

Serija Kruna je bila veliki pobednik u televizijskim kategorijama, osvojivši ukupno četiri nagrade, među kojima i nagradu za najbolju dramsku seriju.

Džoš O'Konor i Ema Korin osvojili su glumačke nagrade za uloge princ Čarlsa i princeze Dajane.

Dok su joj uručivali nagradu, Korin je rekla: „Pre svega, hvala mnogo [princezi] Dajani, naučila si me saosećanju i empatiji više nego što sam ikada mogla da zamislim."

O'Konor je rekao: „Imam mnogo sreće što mogu da radim u ovom periodu, a toliko je ljudi koji nisu u mogućnosti da rade, koji su sami i izolovani, i nadam se da svi zajedno možemo da u našim mislima stavimo mentalno zdravlje u prvi plan".

Džilijan Anderson proglašena je za najbolju sporednu glumicu u seriji Kruna za ulogu bivše premijerke Margaret Tačer.

Damin gambit pobedio je u kategoriji najboljih mini serijia, dok je zvezda Anje Tejlor-Džoj, koja živi u Velikoj Britaniji od svoje šeste godine, takođe proglašena za najbolju glumicom u mini seriji.

Sitkom Šits krik proglašen je za najbolju komediju, dok je jedna od njegovih zvezda, Ketrin O'Hara, takođe proglašena za najbolju glumicu u kategoriji komedije.

