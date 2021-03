Rakić-Vodinelić: Vulin sa sudijama u mafijaškom stilu, kao iz fima 'Kum'

Beta pre 2 sata

Profesorka Pravnog fakulteta beogradskog Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić je ocenila da je sinoćna izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandra Vulina, uz pominjanje predsednika Višeg suda u Beogradu, Aleksandra Stepanovića, bila u "mafijaškom stilu".

Vulin je sinoć izjavio da je predsednik Fudbalskog zaveza Srbije Slaviša Kokeza prilikom saslušanja u policiji po savetu sudije Stepanovića odbio poligraf. Viši sud je to danas negirao kao 2apsolutnu neistinu" navodeći da Stepanović ni ne poznaje Kokezu.

Vulinova izjava, rekla je Rakić-Vodinelić za Betu, "meni liči na dijaloge koje smo viđali u filmu 'Kum': 'Ako to ne uradiš, desiće ti se to i to!' ".

Navela je da je "malo sudija koje su uspele da odole pritisku opasnih ljudi", a "sada se po njima zove aerodrom u Palermu" - po sudijama Đovaniju Falkoneu i Paolu Borselinija koje je ubila tamošnja mafija.

Rekla je da je zasad pomenut samo sudija Stepanović, ali "ko zna ko će još biti pomenut u tom nizu".

U takvim izjavama, kako je rekla, niko se ne bavi pravom, niti kvalitetima tih sudija, "već je to javni govor u mafijaškom stilu".

"Zauzeo je (taj stil) suviše mnogo prostora. Možda nekom prija, možda je nekom atraktivan, pa možda ljudi vole da tako nešto čuju, ali je taj govor društveno jako opasan", upozorila je Rakić-Vodinelić.

Pogotovo kada se to dešava "u jednom ovako nezrelom društvu kao što je naše, koje je još jako puno pogođeno tom bolešću i koje se oseća vrlo nemoćno".

"Takav način slanja nekih polušifrovanih poruka koje su vrlo lake za dešifrovanje ne samo onima kojima su upućene, nego i opštoj javnosti, u pristojnoj državi predstavljaju nedopustiv mafijaški način obraćanja", naglasila je Rakić-Vodinelić.

(Beta, 03.01.2021)