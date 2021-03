Gorelov: Samo šest odsto Rusa imuno na koronu, a od početka epidemije u zemlji obolelo oko 4,2 miliona ljudi

Blic pre 2 sata

Samo šest odsto Rusa trenutno ima imunitet na korona virus, saopštio je zamenik direktora ruskog Centralnog instituta za istraživanje i epidemiologiju i dopsini član Ruske akademije nauka Aleksander Gorelov.

Od početka epidemije u zemlji je obolelo oko 4,2 miliona ljudi, plus 20-30 odsto onih koji nisu imali simptome, pa im nije bila potrebna lekarska pomoć i nisu se testirali, a do sada je vakcinisano oko četiri miliona gradjana, rekao je Gorelov za nedeljno izdanje ''Rosiskaje gazete'', prenosi agencija TAS S. To znači, istakao je naučnik, da je sada osam-devet miliona ljudi zaštićeno od korona virusa, a u populaciji od 146 mliona stanovnika u zemlji to predstavlja