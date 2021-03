Rakić-Vodinelić: Vulin sa sudijama u mafijaškom stilu, kao iz fima "Kum"

Novi magazin pre 7 sati | Beta

Profesorka Pravnog fakulteta beogradskog Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić je ocenila da je sinoćna izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandra Vulina, uz pominjanje predsednika Višeg suda u Beogradu, Aleksandra Stepanovića, bila u "mafijaškom stilu".

Vulin je sinoć izjavio da je predsednik Fudbalskog zaveza Srbije Slaviša Kokeza prilikom saslušanja u policiji po savetu sudije Stepanovića odbio poligraf. Viši sud je to danas negirao kao 2apsolutnu neistinu" navodeći da Stepanović ni ne poznaje Kokezu. Vulinova izjava, rekla je Rakić-Vodinelić za Betu, "meni liči na dijaloge koje smo vidjali u filu 'Kum': 'Ako to ne uradiš, desiće ti se to i to!' ". Navela je da je "malo sudija koje su uspele da odole pritisku