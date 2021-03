Medicinski deo Štaba traži zaključavanje, odluka narednih dana

RTV pre 10 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Medicinski deo Kriznog štaba zatražio je danas na sednici da se uvede potpuno zaključavanje, bar na sedam do 10 dana, a konačna odluka biće doneta kroz nekoliko dana, preneo je novinarima posle sednice pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković.

"Beleži se povećanje broja zaraženih i ono što je medicinski deo štaba predložio danas, je da se maksimalno spreči mogućnost svih kontakata, jedino kroz vid vanrednog stanja, odnosno policijskog časa. To vide kao mogućnost za rešenje situacije u kojoj se nalazimo", rekao je Gojković. On je naveo da je stav tog dela štaba "jasno i decidno" da bi u ovom trenutku to bilo najcelishodnije rešenje, bez ulaženja u to kakve bi posledice "lokdaun" izazvati. Gojković je