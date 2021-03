Ivanišević otkrio kada se Novak vraća na teren: Vesti nisu dobre, Đoković ipak zbog povrede ostaje na dužem bolovanju

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

GORAN Ivanišević, trener Novaka Đokovića, otkrio je planove prvog tenisera sveta.

Povreda stomaka srpskog asa, zadobijena na Australijan openu, primorava ga na pauzu i to sve do početka sezone na šljaci. To znači da će skoro sigurno proputiti kompletnu američku turneju, iako je Hrvat nagovestio da bi možda Majami mogao da bude izuzetak. "Realno je da Novak ne igra pre šljake. Sve zavisi od stanja povrede, ali nema potrebe da se žuri", rekao je Ivanišević za "Sportklub". Ivanišević je otkrio i da će svetski broj jedan imati pregled uskoro, kada