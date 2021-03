Sedmica vremenskih obrta: Evo kakvo nas vreme očekuje u nedelji pred nama, loše vesti za vikend

Večernje novosti pre 37 minuta | Tanjug

U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano, pre podne u Banatu i na istoku Srbije, a posle podne i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 0 C do 2 C, a najviša dnevna oko 11 C. Izgledi vremena do 8. marta Do petka ujutru po kotlinama jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom