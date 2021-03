Jokić o svom idolu: On mi je dao najlakših 20 poena ikada VIDEO

B92 pre 39 minuta | B92

Nikola Jokić još jednom je zbog svoje partije bio u centru pažnje američkih novinara posle utakmice sa Čikago Bulsima.

Nedostajala mu je asistencija za tripl-dabl (39 poena, 14 skokova i devet asistencija), ali je ovog puta upisao svoj prvi "poster" u karijeri. Ovog puta Denver je uspeo da preokrene u finišu, a upravo na krilima srpskog centra koji je pokušao da objasni kako je to izgledalo. "Bili smo pomalo smotani, mislim da sam hteo da budem agresivniji, da promenim ritam. I uspeo sam u tome, to mi je bilo na umu. Mislim da su rivali samo prestali da me udvajaju ili su to činili