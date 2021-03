UŽIVO Srbija prva u Evropi; Od danas Astrazeneka i na Beogradskom sajmu; "Pucamo kao zvečka"

B92 pre 13 minuta | B92, Beta, RTS, Tanjug

U Srbiji je od početka pandemije koronavirusa obolelo 462.728 građana, dok je preminulo čak 4.459 osoba.

U Srbiji je u toku masovna vakcinacija. Do sada je vakcinisano čak 1.470.406 građana, a obe doze vakcine primilo je 524.231. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, juče je zasedao Krizni štab. Medicinski deo Kriznog štaba je tom prilikom zatražio potpuno zatvaranje Srbije na sedam do deset dana. "Medicinski deo je predložio je da se maksimalno spreči mogućnost svih kontakata, isključivo kroz vanredno stanje, to jest policijski čas. Skraćivanje radnog vremena za