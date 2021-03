Ujutru prohladno, tokom dana sunčano

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

U Srbiji će posle hladnog jutra sa mestimično slabim mrazom i maglom, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od minus pet do dva, najviša od 10 do 14 stepeni Celzijusa, a vetar slab promenljivog smera. U Beogradu ujutru hladno, u okolini ponegde slab mraz i magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od minus dva do dva, najviša 12 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak 2. mart 2021. Povoljni uslovi za hronično obolele i osetlјive osobe, ali se kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima u