Vučić: Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja! Zamoliću Vladu Srbije da izgradimo još jednu kovid bolnicu kod Novog Sada

Kurir pre 1 sat

Ne mislim da smo blizu vanrednog stanja u Srbiji, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je istakao da su lekari u pravu i da svi moraju da budu mnogo disciplinovaniji.

On je na aerodromu u Sarajevu na novinarsko pitanje da li ima nove podatke o broju zaraženih u Srbiji, jer se svakog utorka strepi, rekao da ima presek od jutros ali da on nije reprezentativan. - Dobio sam podatke jutros u 8 ali to nije reprezentativan uzorak. Zamoliću Vladu Srbije da izgradimo još jednu kovid bolnicu u okolini Novog Sada. Nešto sporije brojke rastu nego u novembru i decembru - kazao je Vučić.