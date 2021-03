Bogdanović se vratio, Atlanta preokrenula VIDEO

B92 pre 2 sata | B92

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović oporavio se od povrede kolena i vratio se na parket posle skoro dva meseca pauze.

On je nastupio u pobedi svoje Atlante na gostovanju kod Majamija rezultatom 94:80. Bogdana na terenu nije bilo od 9. januara i meča sa Šarlot Hornetsima. Od tada je propustio 25 utakmica. Ovoga puta je odigrao 15 minuta i postigao pet poena, a imao je i dva skoka i četiri asistencije. Iz igre je šutirao 2/5, a za tri 1/4. Atlanta je do trijumfa stigla nakon preokreta u poslednjoj četvrtini. Upravo je Bogdan pogodio trojku, kojom su Hoksi preuzeli vođstvo. Do kraja