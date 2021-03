Pucao u izlog restorana usred Beograda; Pokušao da pobegne, pa uhapšen VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Pripadnici beogradske policije brzom i efikasnom akcijom uhapsili su B. P. (39).

On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je on juče, upravljajući vozilom na teritoriji opštine Stari grad, ispalio više hitaca iz pištolja u izlog jednog restorana, nakon čega se udaljio, saopštio je MUP. Policija je ubrzo zaustavila vozilo kojim je upravljao osumnjičeni i pronašla pištolj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz