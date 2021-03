Vučić: Beograd spreman na stvarne kompromise, priznanje Kosova to nije

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Beograd spreman za "stvarne" kompromise u dijalogu sa Prištinom, navodeći da priznanje Kosova ne može biti kompromisno rešenje.

"Ako kažete da je kompromisno rešenje priznanje, recite mi u čemu je tu kompromis. Ako neko kaže granice su onakve kakvim smo ih mi postavili, tu onda ne vidim želju za kompromisom", kazao je Vučić posle sastanka sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Ocenio je da u Prištini postoje "velika očekivanja" od nove američke administracije u smislu pritisaka na Srbiju da prizna Kosovo.

"Oni očekuju da će Srbi morati pod pritiskom da daju sve a to se neće dogoditi. Ako nisu spremni za kompromis i ako misle da će nečija batina da im stvori državu, a da će Srbi na to da pristanu, onda je to račun bez krčmara", rekao je Vučić na konferenciji za novinare.

Ocenio je da "odgovorno" ponašanje Srbije u prethodnom periodu nije donelo dobre rezultate jer kako je rekao, EU i dalje govori o "punoj normalizaciji odnosa".

"Neko bi rekao da je to posledica pritisaka iz Prištine, svakako ne jer to je američka ideja. U čestitki predsednika SAD sam dobio istu sintagmu koju kao papagaji ponavljaju svi prištinski političari o uzajamnom priznanju", kazao je Vučić.

Po njegovim rečima, Srbija će se u predstojećem periodu suočavati sa "ozbiljnim pritiscima".

"Naša pozicija je veoma teška ali ćemo učestvovati u dijalogu i gledati da dođemo do kompromisnog rešenja ali imamo svoje državne i nacionalne interese koje moramo čuvati", dodao je predsednik Srbije.

(Beta, 03.03.2021)