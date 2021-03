Još jedan prolećni dan: Ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplije, do 18 stepeni Celzijusa

Blic pre 31 minuta

U Srbiji će danas ujutro biti mestimično slab mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčano i toplije.

Vetar slab, promenljiv, na istoku umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 3 Celzijusa, najviša dnevna od 14 do 18 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutro na širem području grada slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od -2 do 3 C, najviša dnevna oko 16 C. Izgledi vremena do 10. marta: Do petka ujutro mestimično slab mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom