Meteorolog Todorović izneo šok podatke! Otkrio kakvo nas vreme čeka oko 6. marta: Nemojte posle da se iznenadite!

Mondo pre 38 minuta | Marija Ivetić

Toplo vreme sa temperaturom do 20 stepeni zadržaće se do petka, nakon čega nas očekuje pad temperature od nekih deset stepeni, navodi meteorolog Nedeljko Todorović.

Toplo vreme sa temperaturom do 20 stepeni zadržaće se do petka, nakon čega nas očekuje pad temperature od nekih deset stepeni, navodi meteorolog Nedeljko Todorović. Nedeljko Todorović je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a naveo da je u subotu moguć i kratkotrajni sneg na planinama, ali i nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. " Do petka posle podne očekuje nas toplo vreme sa temperaturom do 20 stepeni. U subotu pad temperature od sedam do deset stepeni sa