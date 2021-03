I danas natprosečno toplo: Do 20 stepeni, a evo kada stiže naoblačenje

Blic pre 35 minuta

U Srbiji će sutra biti sunčano i natprosečno toplo, a samo će ujutri mestimično biti slabog mraza.

Tokom dana duvaće slab i umeren vetar, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura biće od minus četiri do četiri, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će ujutri bili slabog mraza na širem području grada, a tokom dana biće sunčano i natprosečno toplo, uz slab i umeren, jugozapadni i zapadni vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu biće od minus jedan do četiri, a najviša oko 19 stepeni. I u petak će biiti pretežno sunčano, ali će od sredine dana doći do