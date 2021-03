KRVAVO JUTRO NA GRADILIŠTU: Kolegu ubo nožem u vrat nakon svađe

InfoKG pre 7 sati | Jovana Mladenović

Zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, kragujevačka policija je uhapsila N.

S. (2000) iz Kragujevca. On se sumnjiči da je kolegu na jednom gradilištu jutros nakon svađe ubo u vrat nožem. Sumnja se da je on jutros na gradilištu ubo u vrat tridesetsedmogodišnjeg muškarca sa kojim je radio, nakon verbalnog sukoba. Povređeni muškarac je zbrinut u Kliničkom centru u Kragujevcu i van životne opasnosti je. Policija je pronašla nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz