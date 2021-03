Papa u Iraku: Neka se utiša oružje, neka prestane nasilje

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BAGDAD: Papa Franja je pozvao danas na zaustavljanje nasilja i ekstremizma, u prvoj poseti jednog pape Iraku.

On je otputovao na svoje prvo međunarodno putovanje od početka pandemije korona virusa, preneo je BBC. Zbog korona virusa i bezbednosti ovo je njegova najrizičnija poseta do sada, ali je insistirao da mu je dužnost da to učini. On je rekao i da bi sve brojnija iračka hrišćanska zajednica trebalo da ima istaknutiju ulogu u smislu da građani hrišćani imaju puna prava, slobode i odgovornost kao svi ostali. Oko 10.000 pripadnika iračkih snaga bezbednosti raspoređeno je