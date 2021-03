Niš: Oboren dnevni rekord broja zaraženih od koronavirusa, obolele čitave porodice

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Koronavirus juče je u Nišu potvrdjen kod 292 osobe što je najviše od izbijanja epidemije, a medju obolelim su i čitave porodice, izjavio je direktor niškog Doma zdravlja Milorad Jerkan.

Prema njegovim rečima broj pacijenata u kovid ambulantama te zdravstvene ustanove naglo je krenuo da raste 22. februara i ovih dana dnevno se pregleda oko 1.600 pacijenata. "Do 21. februara imali smo 550 do 600 pacijenata, od kojih je 60 do 70 pacijenata bilo u kovid ambulanti zbog prvog pregleda. Poslednjih dana zbog prvog pregleda dolazi 400 do 450 pacijenata, a više od polovine njih je pozitivno na korona virus", izjavio je Jerkan za agenciju Beta. On je ukazao