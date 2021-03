Od sutra posle 12 sati do ponedeljka u šest ujutru radiće samo prodavnice hrane, lekova i benzinske pumpe

Politika pre 59 minuta

Kon:Šta je bilo iza vrata, ostaje tamo, ovo je odluka Štaba

Krizni štab odlučio je danas da se zatvore svi ugostiteljski objekti i radnje od 12 časova u subotu do šest sati ujutro u ponedeljak, preneo je danas epidemiolog Predrag Kon. On je, nakon sednice kriznog štaba, naglasio da na skijalištima na planinama tokom vikenda neće raditi praktično ništa, to jest ni kafići ni prodavnice. „Što se tiče ostalog dela Srbije u subotu će sve raditi do 12 časova, zbog Zadušnica, a posle 12 časova do ponedeljka u 6 časova radiće samo