Likvidiran najbliži saradnik Darka Šarića: Milan Milovac Cigla ubijen u Ekvadoru - 14 godina niko nije znao gde je

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

MILAN Milovac (47), koji je u Srbiji osuđen kao pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića i blizak Šarićev saradnik pravosnažno na 11 godina zatvora, ubijen je u Ekvadoru.

NJegovo telo dopremljeno je u Srbiju i on je u subotu sahranjen na beogradskom groblju Nova Bežanija. Poternica Interpola - Porodica svakodnevno dolazi na grob i tu provodi po nekoliko sati - kaže izvor. On podseća da je Milan Milovac, zvani Cigla, koji je bio hrvatski državljanin, 11 godina bio na poternici Interpola koju je Srbija za njim raspisala 2010. godine, kao i da su postojale operativne informacije bezbednosnih službi da je on u Južnoj Americi. - Nakon