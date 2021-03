Kiša, pa sneg

B92 pre 6 sati | Tanjug

U Srbiji će ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim krajevima biti oblačno, mestimično sa slabim snegom.

Pre podne na severu, sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima doći će do razvedravanja, saopštio je AMSS. Duvaće slab i umeren, na istoku i planinama povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 6 do 10 stepeni. U Beogradu će ujutru biti pretežno oblačno sa slabom kišom, u višim delovima grada i krakotrajnim, slabim snegom. Tokom prepodneva postepeno smanjenje oblačnosti, posle podne pretezno sunčano. Najniža temperatura