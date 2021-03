UŽIVO Godišnjica od prvog slučaja kovida u Srbiji; "Nije dobro"

B92 pre 50 minuta | Tanjug

U Srbiji je od početka pandemije koronavirusa zabeleženo ukupno 478.878 slučajeva, a preminulo je 4.525 pacijenata.

Pre tačno godinu dana, 6. marta 2020, registrovan je prvi slučaj koronavirusa u Srbiji. On je potvrđen kod muškarca iz Bačke Topole, koji se uspešno oporavio od zaraze novim virusom. U toku je masovna imunizacija građana. Do sada je ukupno vakcinisano 1.618.754, a obe doze primilo je skoro 600.000 ljudi. Od danas u podne do ponedeljka u 6.00 ujutru primenjivaće se nove mere Kriznog štaba po kojima će biti zatvoreni svi ugostiteljski objekti, kao i sve prodavnice