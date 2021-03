Užas kod Novog Pazara: Krvavi obračun bliskih rođaka, jedan ubijen, drugom se bore za život

Blic pre 35 minuta

Nebojša L. ubijen je, a njegov sin Uroš je teško povređen u krvavom obračunu koji se dogodio u selu Rogozna nadomak Novog Pazara.

Kako navode Novosti, došlo je do krvavog obračuna bliskih rođaka. Naime, jedan od njih je nakon svađe potegao nož na svog rođaka Nebojšu i njegovog sina. Nebojšu je teško povredio i on je podlegao povredama prilikom transporta do novopazarske Opšte bolnice. Povređeni Uroš je zbrinut u toj zdravstvenoj ustanovi, nema povrede opasne po životu i u stabilnom je stanju. Kako saznajemo, napadač je L. D. star 26 godina.