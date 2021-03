U znak istorijskog događaja: Irački premijer proglasio Dan tolerancije zbog posete pape Franje!

Kurir pre 6 sati

Irački premijer Mustafa al-Kadimi proglasio je 6. mart Danom nacionalne tolerancije i koegzistencije, nakon susreta pape Franje s verskim vođom šiitskih muslimana, velikim ajatolahom Ali al-Sistanijem.

On je to objavio na Tviteru, ističući da time slavi razgovor dvojice verskih lidera i papinu posetu drevnom gardu Ur, dva događaja koje je nazvao istorijskim. In celebration of the historic meeting in Najaf between Ayatollah Ali AlSistani and Pope Francis, and the historic inter-religious meeting in the ancient city of Ur, we declare March 6 a National Day of Tolerance and Cooexistence in Iraq. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 6, 2021 Drugog