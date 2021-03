U 12 sati se zatvara skoro sve u Srbiji: Detaljan spisak šta radi tokom vikenda, a šta se otvara tek u ponedeljak

Mondo pre 4 sati | Edin Delibašić

Od danas u podne do ponedeljka u 6.00 ujutru primenjivaće se nove mere Kriznog štaba po kojima će biti zatvoreni svi ugostiteljski objekti kao i sve prodavnice osim prodavnica prehrambene delatnosti. Učenici srednjih škola od ponedeljka, 8. marta, preći će na onlajn nastavu, saopšteno je iz Vlade Srbije koja je juče usvojila nove mere. Mogućnost da rade danas nakon podneva do ponedeljka ujutru imaće samo prodavnice prehrambene robe, koje mogu da rade do 21, apoteke