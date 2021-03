vratila se zima u Šumadiju, danas do 8 stepeni!

U centar pre 1 sat

Ujutru i pre podne, slab sneg ponegde je moguć i u nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije.

Već po podne, postepeno razvedravanje u celoj zemlji. Jutarnja temperatura od nule do 5, tokom dana od 6 do 10 stepeni. Ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim krajevima oblačno, mestimično slab sneg. Pre podne na severu, sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i planinama povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 , najviša od 6 do 10 stepeni. Prema prognozi Republičkog