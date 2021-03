Milivojević: Uspeli ste da me oterate iz reprezentacije

Vesti online pre 2 sata | B92

Srpski fudbaler Luka Milivojević govorio je o razlozima povlačenja iz reprezentacije Srbije.

On je za “Večernje novosti” rekao da su glavni krivci što on više ne nastupa za nacionalni tim ljudi iz Saveza. – Ljudima u Savezu na čelu sa predsednikom želim da kažem da su uspeli u tome (na čemu su radili još pre Svetskog prvenstva) da me oteraju iѕ reprezentacije. Sebi zameram što se odavno nisam povukao, iako sam video mnoge stvari koje su radili (mešetarenja, menadžerisanja, sklanjanja igrača pred Svetsko prvenstvo, smenjivanje seelektora, smenjivanje