Švarcman osvojio titulu u rodnom gradu

Deveti teniser sveta, Dijego Švarcman, pobednik je ATP turnira Serije 250 u Buenos Ajresu.

On je u velikom finalu, prvom argentinskom obračunu za titulu na ovom takmičenju u poslednjih 13 godina pobedio Franciska Serundola sa 6:1, 6:2. Meč između Švarcmana, i starijeg od braće Serundulo, 137. na svetu, koji je došao do finala iz kvalifikacija, trajao je 81 minut i Švarcman je od početka igrao odlično. "El Peke" u svom rodnom gradu na putu do prve titule ove sezone i četvrte u karijeri, nije ispustio nijedan set, a u polufinalu je pobedio našeg Miomira