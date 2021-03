"Svi su pali na poligrafu na istom pitanju": Vučić i članovi njegove porodice prisluškivani 1.572 puta

Blic pre 1 sat | S. M. L. , M. R. M.

Predsednik Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice prisluškivani su 1.572 puta, ilegalno i bez pravnog osnova, saopštio je večeras ministar unutrašnjiih poslova Aleksandar Vulin.

On je posle sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj je učestvovao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao da je to utvrđeno u končanoj istrazi, koja je pokazala da je ovo krivično delo potpuno nesporno i sve u vezi s tim je predato Tužilaštvu. - Došli smo do nespornih dokaza da je prema predsedniku i njegovoj porodici bilo 1.572 telefonskih kontakata. Svi kontakti su beleženi kao ilegalni i kao takvi bili evidentirani bez pravnog osnova,