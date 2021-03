Uhapšen diler iz Subotice, policija u stanu pronašla heroin

Blic pre 3 sata | B.V.

D. C., star 35 godina iz Subotice, policija je uhapsila zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. - Pretresom stana osumnjičenog D. C. pronađeno je 23 paketića heroina, ukupne težine oko 42 grama – kažu u Policijskoj upravi Subotica. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo.