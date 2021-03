Sutra sunčano i prohladno, uveče na jugu naoblačenje i kiša

Vesti online pre 4 sati | Tanjug, Vesti online

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana sunčano i prohladno.

Uveče i tokom noći na jugozapadu i jugu naoblačenje sa kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 C do 0 C, a najviša dnevna od 9 C do 13 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutru hladno, na širem području grada sa slabim mrazem. U toku dana sunčano i prohladno. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 C do 0 C, a najviša dnevna oko 11 C. Izgledi vremena za sedam