Tiodorović: Medicinski deo Kriznog štab tražiće sutra pooštravanje mera protiv korone

Novi magazin pre 49 minuta | Beta

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je danas da je neophodno još jedno skraćenje radnog vremena na nedelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana.

Medicinski deo Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, čiji je član, nije zadovoljan donetim merama i u utorak će tražiti da one budu pooštrene, rekao je Tiodorović za TV Pink. "Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba nismo zadovoljni ovim nivoom mera, tražili smo daleko oštrije mere na duži period, jer za dobar rezultat trebalo je ovako najmanje desetak dana", rekao je on. Kako je naveo, "bez sedam do 10 dana ne možemo imati efekte". "Po epidemiološkoj doktrini