Vakcinacija i prekid kontakata koji nisu posebno bitni jedine mere

Politika pre 19 minuta

Vakcinacija i distanciranje, odnosno prekid svih kontakata koji „nisu esencijalni” predstavljaju jedine bitne mere za izlazak iz trenutne epidemiološke situacije, ocenio je danas direktor Infektivne klinike Goran Stevanović, prenosi Beta.

On je posle sastanka direktora kovid bolnica sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom ponovo apelovao na građane da poštuju mere do dve nedelje pošto prime drugu dozu vakcine, navodeći da posle prve doze nisu zaštićeni od koronavirusa. Kazao je i da je broj kovid pacijenata u zdravstvenim ustanovama u Srbiji u jednom trenutku bio veći od 11.000. „Pokazali smo da sistem može da izdrži, teorijski je bilo mesta za još par hiljada ali bi to onda značilo da svi nekovid