Poginuo francuski milijarder - vlasnik lista "Figaro": Makron se oprostio - "Nikada nije prestao da služi našoj zemlji!"

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

FRANCUSKI konzervativni političar, milijarder Olivije Daso poginuo je danas kada se njegov helikopter srušio, saopštio je francuski predsednik Emanuel Makron.

Daso (69) je bio najstariji sin francuskog milijardera industrijalca Serža Dasoa, čija kompanija proizvodi ratne avione "Rafale" i poseduje pariski list "Figaro", preneo je Rojters. Breaking news... French billionaire Olivier Dassault was killed in a helicopter crash near his retreat home in Normandy. https://t.co/a17GTTzEnF — Deke Bridges (@dekebridges) March 7, 2021 - Olivije Daso je voleo Francusku. Predvodnik industrije, poslanik, lokalni izabrani zvaničnik,