Ovo je trenutak da se sve preseče. "Napolje puštati samo one koji će da se vakcinišu" VIDEO

Beograd -- Direktor Centra za za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije kaže da će broj novozaraženih i danas biti veliki.

Prof. dr Nebojšu Lađevića je, gostujući u Jutarnjem programu TV Prve rekao da je potreban prekid svih kontakata. Upitan da li to znači da se i on zalaže za potpuno zatvaranje, poput dr Predraga Kona i dr Branislava Tiodorovića, on je rekao da je saglasan s njihovim stavovima da je neki prekid kontakata neophodan. Prema njegovim rečima, i danas će u Srbiji biti prijavljen veliki broj novozaraženih, a kapaciteti bolnica, kao i lekara, su na izmaku. "Podsetiću vas",