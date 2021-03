Policija zatekla muškarca sa nožem u dvorištu nevenčane supruge

B92 pre 2 sata | Tanjug

Policija je u Kladovu zatekla sinoć D. B. (55) iz okoline tog mesta u dvorištu bivše nevenčane supruge sa nožem u ruci.

Policija ga je odmah uhapsila pod sumnjom da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je on, prethodno, telefonom pretio ubistvom 50-godišnjoj nevenčanoj supruzi i njenom sadašnjem 63-godišnjem partneru, a zatim došao do kuće u kojoj oni borave. Kada je stigao ispred kuće iz vozila je uzeo nož i krenuo ka dvorištu, gde ga je sačekala patrola policije. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će