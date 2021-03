Napolje puštati samo one koji hoće da se vakcinišu Dr Lađević: Ovo je trenutak da se preseče i danas će biti veliki broj zaraženih

Kurir pre 1 sat

Direktor Centra za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije i jedan od koordinatora kovid bolnica, Nebojša Lađević, izjavio je danas da je ovo trenutak da se preseče i da bi napolje trebalo puštati samo one koji će da se vakcinišu. - Ovo je apsolutno trenutak da presečemo taj tok.

Najbolje bi bilo da napravimo pauzu u zaražavanju, a u tom periodu da maksimalno pojačamo vakcinaciju - rekao je Lađević za televiziju Prva. Kaže da bi u kovid bolnice trebalo odvesti one što prave žurke da rade kao fizički radnici i prevoze bolesnike. Prema njegovim rečima, broj novozaraženih će i danas biti veliki, istakavši da je potreban prekid kontakata. Upitan da li to znači da se i on zalaže za potpuno zatvaranje poput epidemiologa Predraga Kona i Branislava