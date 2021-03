Prestanak padavina tokom noći, od 15. marta pad temperature

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: U toku poslepodneva u jugozapadnim, centralnim, jugoistočnim i istočnim krajevima Srbije doći će do povećanja visine snežnog pokrivača za pet do 10 centimetara, a uveče i tokom noći sledi razvredravanje i prestanak padavina, kažu u RHMZ za Tanjug.

Kako je rekao meteorolog Nedeljko Todorović, danas je najhladniji dan u martu, a već od sutra tokom dana očekuje se malo toplije vreme, kada bi od petka, 12. marta usledio dalji porast temperature. Od ponedeljka, 15. marta, ponovo pad temperature. "Sutra u jutarnjim satima mraz od minus pet do minus jedan stepen, a danju malo toplije. Do nedelje sve toplije, a u nedelju najtopliji dan, sa maksimalnom temperaturom od 12 do 17 stepeni", kaže Todorović. Od petka slede