Kako će izgledati digitalni sertifikati o vakcinaciji? Jedna od opcija je aplikacija za mobilni telefon - Evo koji podaci će pisati u njima

MINISTARKA trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da je Srbija već pripremila digitalne sertifikate o vakcinaciji koji će omogućiti lakše kretanje i putovanje van zemlje.

Matić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekla da digitalni sertifikat nije kovid pasoš. - To je druga vrsta isprave. EU se povukla iz toga, jer je on sadržao i broj pasoša, neke podatke kojima nije bilo mesto da se tu nađu. Digitalni sertifikat govori kada ste vakcinisani ili ste preležali ili ste uradili pi-si-ar test i negativni ste - naglašava ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija. - To će morati da se implementira kroz zdravstveni sistem koji daje