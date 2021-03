"Oni koji hoće da idu u inostranstvo, neka idu. Ali..."

B92 pre 40 minuta | Tanjug

Moskva -- Ruske vlasti neće na silu zadržavati građane koji žele da provedu odmor u inostranstvu ili putujući po Rusiji, poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Ali, dodao je on, svaki ruski državljanin trebalo bi da zna situaciju sa kovidom u drugim zemaljama. On je rekao da su neke zemlje, gde turizam igra veliku ulogu u ekonomiji, već saopštile da su otvorene za turiste. "Naravno, ne smemo i ne možemo da zabranimo nikome da putuje, niti ćemo to uraditi. Oni koji hoće da idu u inostranstvo, neka idu", poručio je Putin, a preneo Tass. Putin je apelovao da građani posebno obrate pažnju šta se dešava u zemljama na jugu