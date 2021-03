Vučić: Velike vesti za Srbiju, dobićemo fabriku vakcina Sinofarm

B92 pre 11 minuta | B92

Abu Dabi -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će u Srbiji nići nova fabrika za Sinofarmove vakcine, u saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kinezima.

"Od 15. oktobra imaćemo velike količine vakcina za nas i ceo region. Mi ćemo morati, makar po ceni koštanja da damo regionu", kazao je on. Narednih dana, u roku od dve nedelje, napravićemo to i javno, i za potpisivanje. "To će biti potpuno grinfild, nova fabrika za vakcine, za Sinofarm vakcine, koju ćemo graditi zajedno sa UAE i Kinezima u Srbiji", objasnio je predsednik Vučić i ukazao da je, pored napravljenog hodograma sa nadležnim ruskim ministrom o proizvodnji