Akcija "Gnev": Zaplena 33 kilograma marihuane u blizini Brusa, droga pronađena sakrivena u šupljinama vozila (foto)

Blic pre 1 sat | M.K.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u okviru akcije "Gnev", zaplenili su oko 33 kilograma marihuane i u blizini Brusa uhapsili D.

M. (52) u čijem autiomobilu je pronadjena droga, saopštio je danas MUP. Kako se navodi, policija je pregledom automobila "pasat" koji je koristio osumnjičeni pronašla 59 paketa marihuane u prepravljenim šupljinama vozila. Sumnja se da je on ovu drogu spakovao u svoje vozilo na teritoriji KiM. D. M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je odredjeno zadržavanje do 48 časova i on