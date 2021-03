Danas sunčano, do 10 stepeni: Uveče stiže naoblačenje sa kišom

Kurir pre 47 minuta

Danas će u Srbiji jutro biti hladno sa slabim mrazom, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i malo toplije.

Na krajnjem severu posle podne se očekuje naoblačenje, u toku noći slaba kiša. Duvaće slab vetar, pre podne zapadni i severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus pet, do minus jedan, najviša od pet do 10 stepeni. Do nedelje malo toplije, od ponedeljka hladnije.