Zabrana kretanja u Severnoj Makedoniji, najavljene pojačane kontrole i kazne

U Severnoj Mаkedoniji sinoć je u 22 časa kao mera za sprečavanje ubrzanog širenja virusa korona počeo policijski čas koji je trajati do pet časova i to ograničenje kretanja će važiti do 22. marta.

Najavljene su pojačane policijske kontrole u vreme policijskog časa, a za nepoštovanje policijskog časa za građane su predviđene visoke novčane kazne ili zatvor do jedne godine, a za firme novčana kazna do 30 miliona denara. Ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče je objasnio da policijski čas mora da bude uveden jer se zemlja suočava sa snažnim talasom epidemije i istakao da je britanski soj koji se brže širi prisutan u više od 70 odsto slučajeva. Prema