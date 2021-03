Epilog sednice Kriznog štaba: "Vikend-zaključavanje", pa sve ispočetka

B92 pre 16 minuta | B92

Beograd -- Krizni štab je rekao svoje - nakon što danas zatvore vrata, mnogi prodavci, ugostitelji i drugi neće ih otvarati do ponedeljka. A posle? Ko zna.

Direktorka Instituta javnog zdravlja "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović kaže za B92.net da je važno poštovati donete mere. Ona, na pitanje, da li je medicinski deo Kriznog štaba zadovoljan donetim merama, odnosno da li su ove mere blage s obzirom na to da raste broj zaraženih, odgovara da je važno poštovati ih. "Generalno mislim da je to izuzetno bitno, s obzirom na to da raste broj zaraženih. Što se tiče medicinskog dela kriznog štaba, svakako ćemo i