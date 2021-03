Krizni štab lomi danas u 11: Na stolu nove i oštrije mere, sve se zatvara za vikend? Struka traži lokdaun od 7 dana

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa biće održana danas u 11 sati, saznaje Kurir.

Očekuje se da se na njoj donesu nove, strože mere za predstojeći vikend, s obzirom na to da se epidemijska situacija pogoršava. To je najavila i premijerka Srbije Ana Brnabić. Nastavak onlajn nastave za srednjoškolce, sve zatvoreno za vikend izuzev marketa, apoteka i pumpi, kraće radno vreme od ponedeljka i apsolutna zabrana koncerata? To je kompromisni predlog novog paketa protivepidemijskih mera za koji premijerka Ana Brnabić, kao predsednica Kriznog štaba,